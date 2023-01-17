صادرات روسيا النفطية لآسيا ترتفع 25% وتتخطى العراق والسعودية

شفق نيوز/ أعلنت شركة خدمات تسويق العالمية "كلبر" ان صادرات روسيا النفطية الى آسيا ارتفعت 25% لتتخطى بذلك كل من العراق والسعودية.

وقالت الشركة إن روسيا توجهت مع اشتداد العقوبات الغربية عليها الى اسواق جديدة بديلة عن أوروبا لتسويق النفط والغاز، وكان كل من الصين والهند وجهتها"، مبينة ان "روسيا احتلت في نهاية عام 2022 نحو 25 % من حصص واردات الخام إلى الهند والصين، متخطية موردين مثل العراق والسعودية".

واضافت ان "انخفاض سعر الخام الروسي اثار شهية المصافي في نيودلهي وبكين، بينما سعى الموردون العرب لتزويد المصافي الأوروبية بالتدفقات بوصفها بديلاً أكثر ربحاً".

واشارت الى ان "أكبر مصافي التكرير الهندية "مصفاة جامناغار" استقبلت شحنات الخام وزيت الوقود من موسكو بكمية تصل إلى 215 شحنة، ما يعادل معدل الشراء خلال العام السابق له 2021، بنحو 4 أضعاف".

واوضحت ان "واردات الهند زادت من الموردين الرئيسيين الآخرين لشهر كانون الاول الماضي، حيث ارتفعت المشتريات من العراق 7% إلى نحو 886 الف برميل يومياً، في حين زادت المشتريات من السعودية بنسبة 12% إلى نحو 748 الف برميل يومياً".