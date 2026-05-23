صادرات تركيا إلى العراق تتراجع 28% خلال 4 أشهر

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت جمعية المصدّرين الأتراك للحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، يوم السبت، تراجع الصادرات التركية إلى العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وجاء التراجع في ظل انخفاض الطلب من أسواق الشرق الأوسط وتغيّر أسعار التصدير، ما انعكس على حركة التجارة الغذائية التركية في المنطقة.

وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات التركية إلى العراق بنسبة 28.2%، لتبلغ 456.6 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى تراجع حصة سوق الشرق الأوسط من صادرات القطاع بنسبة 15.7%.

ووفقاً للبيانات، فقد سجل قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها صادرات بقيمة 3.9 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، فيما ارتفع حجم الصادرات بنسبة 16.7%، مقابل انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 5.2% نتيجة تراجع أسعار التصدير بالدولار الأمريكي بنسبة 13.9%.

وتصدر زيت دوار الشمس قائمة المنتجات الأكثر نمواً، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 924% لتصل إلى 452.2 مليون دولار، فيما سجلت صادرات الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو 343.2 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 14.4%.

كما تجاوزت صادرات المعكرونة والبسكويت والحلويات ورقائق البطاطس 300 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت الصادرات إلى إيران بنسبة 37.6% لتصل إلى 103.6 ملايين دولار، لتحتل المرتبة السابعة بين أكبر أسواق صادرات قطاع الحبوب التركي.