سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صادرات تركيا إلى العالم تحقق ارتفاعاً والعراق يتجاوز مليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-12T14:25:01+0000
صادرات تركيا إلى العالم تحقق ارتفاعاً والعراق يتجاوز مليار دولار

شفق نيوز/ كشف تقرير اقتصادي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق تركيا أكثر من 22 مليار دولار من صادرات شهر أيلول الماضي بارتفاع بلغ أكثر من (9%) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تجاوزت صادرات انقرة لبغداد مليار دولار.

وقالت وكالة الأناضول إن "صادرات تركيا إلى الدول الأكثر استيرادا منها، تميزت بالتنوع وعدم الاقتصار على منتج واحد"، وذلك بحسب البيانات التي تظهرها صادرات الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.

وأضافت الوكالة أن "ذلك يأتي بموجب استراتيجية تنتهجها تركيا لتنويع أسواق صادراتها، تزامناً مع تنويع سلع تصديرها".

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن "عائدات الصادرات بلغت 22 مليارا و616 مليون دولار خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بنمو بلغت نسبته 9.2 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت".

وتصدرت ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والعراق وروسيا، قائمة البلدان الأكثر استيرادا من تركيا، خلال سبتمبر الماضي.

ووفقاً لهذا، فقد استوردت ألمانيا من تركيا ما قيمته مليار و640 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ مليار و128 مليونا، ثم الولايات المتحدة مليار و127 مليونا، والعراق مليار و8 ملايين، وأخيرا روسيا 925 مليونا و428 ألف دولار.

وفي سبتمبر الماضي، بلغ نمو الصادرات التركية إلى ألمانيا 5.8 بالمئة، وإلى العراق 18.6 بالمئة، فيما بلغت نسبة نمو الصادرات إلى روسيا 105.5 بالمئة، وإلى المملكة المتحدة 7.9 بالمئة، وإلى الولايات المتحدة 9.3 بالمئة.

في المقابل، تصدرت الحبوب والبذور الزيتية قائمة واردات العراق من تركيا، فيما شكلت المواد الكيميائية النسبة الكبرى من الصادرات التركية إلى روسيا.

وتنوعت السلع التركية المصدرة للبلدان المذكورة، حيث تصدرت السيارات واردات ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

related

العراق يتصدر قائمة البلدان الأكثر إستيراداً من تركيا خلال 6 أشهر

Date: 2022-07-06 10:02:15
العراق يتصدر قائمة البلدان الأكثر إستيراداً من تركيا خلال 6 أشهر

تركيا تعلن اجراء جديدا بشأن السد "الكارثي" بالنسبة للعراق

Date: 2020-05-12 07:39:45
تركيا تعلن اجراء جديدا بشأن السد "الكارثي" بالنسبة للعراق

العراق في مقدمتها.. تركيا تحقق أعلى صادرات لدول الجوار

Date: 2021-09-04 10:23:11
العراق في مقدمتها.. تركيا تحقق أعلى صادرات لدول الجوار

4.8 مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق في 7 أشهر

Date: 2020-08-23 20:14:13
4.8 مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق في 7 أشهر

العراق في مقدمة مستوردي الصادرات التركية للعام الحالي

Date: 2021-11-09 08:15:11
العراق في مقدمة مستوردي الصادرات التركية للعام الحالي

العراق يتصدر الدول في استيراد البقوليات التركية

Date: 2021-08-23 06:22:26
العراق يتصدر الدول في استيراد البقوليات التركية

إيران تلقي باللائمة على تركيا بسبب شحة المياه في العراق وبغداد تدق ناقوس الخطر

Date: 2021-11-14 05:21:03
إيران تلقي باللائمة على تركيا بسبب شحة المياه في العراق وبغداد تدق ناقوس الخطر

العراق بالمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا

Date: 2021-12-14 08:04:49
العراق بالمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا