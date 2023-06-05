صادرات تركيا للعراق تتجاوز 3 مليارات دولار في أربعة أشهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن صادرات تركيا للعراق خلال أربعة أشهر من العام الحالي 2023 بلغت 3.6 مليارات دولار.

وقالت الهيئة في إحصائية رسمية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "حجم الصادرات التركية للعراق خلال شهري كانون الثاني وشباط واذار ونيسان من عام 2023 بلغت 3.680.272 مليارات دولار منها 866.808 مليون دولار صادرات لشهر كانون الثاني و 731.758 مليون صادرات لشهر شباط ، و1.112.202 مليار دولار صادرات شهر اذار، فيما بلغت صادرات شهر نيسان 970.383 مليون دولار".

واضافت ان "صادرات تركيا للعراق خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي البالغة 3.680.272 مليارات دولار انخفضت بنسبة 11.8% عن الاربعة اشهر الاولى من العام الماضي 2022"، مبينة ان "هذه الصادرات تمثل 4.6% من صادرات تركيا للعالم".

ويستورد العراق معظم حاجته من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، اضافة الى استيراده من الصين التي تعتبر أكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم.