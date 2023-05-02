صادرات تركيا للعراق بلغت 2.7 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، أن صادرات تركيا للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 بلغت 2.7 مليار دولار.

وقالت الهيئة في احصائية رسمية لها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "حجم الصادرات التركية للعراق خلال شهري كانون الثاني وشباط واذار من العام 2023 بلغت 2.710.179 مليار دولار منها 866.808 مليون دولار صادرات لشهر كانون الثاني و731.758 مليونا صادرات لشهر شباط ، و1.112.202 مليار دولار صادرات شهر اذار".

واضافت ان "صادرات تركيا للعراق خلال الربع الاول من العام الحالي البالغة 2.710.179 مليار دولار انخفضت بنسبة 12.3% عن الربع الاول من العام الماضي 2022"، مبينة ان "هذه الصادرات تمثل 4.4% من صادرات تركيا للعالم".

ويستورد العراق معظم حاجته من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران ، اضافة الى استيراده من الصين التي تعتبر اكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم.