صادرات النفط العراقي لأمريكا تتجاوز 4 ملايين برميل خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة تجاوزت الأربعة ملايين برميل خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال الشهر الماضي 4.379 مليون برميل وبمتوسط بلغ 127 ألف برميل يومياً، منخفضة عن شهر كانون الثاني/ يناير الذي بلغت صادراته 5.387 مليون برميل وبمتوسط 173 ألف برميل يومياً".

وأضافت أن "العراق لم يصدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير، فيما صدر متوسط 43 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، وصدر متوسط 226 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثالث، وفي الأسبوع الرابع بلغ متوسط التصدير 240 ألف برميل يومياً".

وبينت أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا، والمكسيك، والسعودية، والبرازيل، والمرتبة الثانية عربياً بعد السعودية التي بلغت صادراتها أكثر من 9 ملايين برميل".