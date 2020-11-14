صادرات النفط العراقي إلى أمريكا تسجل ارتفاعاً كبيراً خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، أن صادرات النفط العراقية الى امريكا ارتفعت بمقدار 54 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها شفق نيوز، إن "الصادرات العراقية ارتفعت بمقدار 54 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 186 الف برميل يوميا بعد أن كانت 132 الف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه".

واضافت ان "الواردات الامريكية ارتفعت خلال الاسبوع الماضي بمقدار 528 الف برميل يوميا الى 5104 مليون برميل يوميا كان اكثر هذه الواردات من كندا التي بلغت 3.681 ملايين برميل يوميا، فيما بلغت الواردات النفطية من المكسيك 433 الف برميل يوميا وارتفعت ايضا الايرادات النفطية من السعودية بمقدار 151 الف برميل يوميا الى 357 الف برميل يوميا" .

واشارت الى ان "الواردات الامريكية من النفط الخام ارتفعت من الاكوادور بمقدار 249 ألف برميل يوميًا إلى 295 ألف برميل يوميًا، فيما انخفضت الايرادات النفطية من البرازيل بمقدار 20 الف برميل لتصل الى 66 الف برميل يوميا ولم تستورد النفط من كولومبيا خلال الاسبوع الماضي.