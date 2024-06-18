صادرات النفط العراقية إلى أمريكا تسجل أدنى مستوياتها في 2024

شفق نيوز/ أفاد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الثلاثاء، بأن صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بشكل ملحوظ في الثلث الأول من السنة الحالية، حيث بلغ معدل التصدير اليومي 170 ألف برميل، مقارنة بـ 250 ألف برميل لنفس الفترة من عام 2023.

وأورد العبيدي، بيانات، تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، أظهرت أن العراق صدر في الثلث الأول من عام 2024 ما مجموعه 20.5 مليون برميل بقيمة 1.6 مليار دولار، بمعدل سعري للبرميل بلغ 78.17 دولار، بالمقارنة، في نفس الفترة من عام 2023، بلغت الصادرات 29.35 مليون برميل بقيمة 2.18 مليار دولار، بمعدل سعري للبرميل بلغ 74.15 دولار. هذا يمثل انخفاضاً في الكمية بنسبة 30% وفي القيمة بنسبة 26.3%.

واحتل العراق المركز الثامن كأكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مثلت صادراته ما نسبته 2.66% من مجمل واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، بينما كانت هذه النسبة 3.9% في نفس الفترة من العام الماضي، وفق تصريح العبيدي، الذي يشغل منصب رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية.

واستوردت الولايات المتحدة الأمريكية نفطاً خاماً من مختلف الدول بكمية إجمالية بلغت 771 مليون برميل في الثلث الأول من السنة الحالية، بمعدل استيراد يومي بلغ 6.4 مليون برميل، وبقيمة إجمالية بلغت 53.2 مليار دولار. مقارنة بالثلث الأول من عام 2023، حيث استوردت الولايات المتحدة 750 مليون برميل بمعدل يومي بلغ 6.3 مليون برميل، وبقيمة إجمالية بلغت 51.3 مليار دولار.

وجاءت كندا في المركز الأول كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بكمية بلغت 494 مليون برميل ومعدل تصدير يومي بلغ 4.12 مليون برميل، وبقيمة صادرات بلغت 31 مليار دولار. ارتفعت هذه الأرقام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت كمية الصادرات 459 مليون برميل بمعدل يومي بلغ 3.86 مليون برميل، وبقيمة بلغت 28.5 مليار دولار. تلت كندا كل من المكسيك، السعودية، كولومبيا والبرازيل كأكبر مصادر النفط الخام للولايات المتحدة.