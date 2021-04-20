صادرات النفط العراقية تنخفض الى الصين بمقدار 35%

شفق نيوز/ اعلنت الادارة العامة للجمارك الصينية يوم الثلاثاء، عن انخفاض صادرات العراق النفطية الى الصين بمقدار 35% خلال شهر اذار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، الا انه احتل المرتبة الثالثة بالصادرات النفطية من بين الدولة المصدرة اليها خلال ثلاثة أشهر ماضية اعتبارا من كانون الثاني ولغاية شهر اذار بعد السعودية وروسيا.

وأظهرت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين ان "الصادرات العراقية تراجعت لشهر اذار بمقدار 35.3% لتصل الى 3,619,676 مليون طن او ما يعادل (25 مليوناً و337 الف برميل) اي ما يعادل 844 الف برميل يوميا. ليحتل المرتبة الخامسة بعد كل من السعودية وروسيا والبرازيل وعمان".

واضافت ان "العراق احتل المرتبة الثالثة بعد كل من السعودية وروسيا بمجموع الصادرات النفطية الى الصين خلال ثلاثة الاشهر الماضية ابتداء من شهر كانون الثاني ولغاية شهر اذار حيث صدر 13.672.443 مليون طن او ما يعادل ( 95 مليوناً و707 الفاً و101 برميل)" .

واشارت الى ان "السعودية احتلت المرتبة الاولى بصادراتها النفطية الى الصين خلال شهر اذار وبواقع 7.84 مليون طن او ما يعادل (54 مليون و895 الف برميل)، بما يعادل 1.85 مليون برميل يوميًا، تلتها روسيا بـ 7,439,263 طن او ما يعادل ( 52 مليون و74 الف برميل).

واوضحت ان الصين استوردت النفط الخام خلال شهر اذار من عشر دول شملت كل من السعودية وروسيا والبرازيل وعمان والعراق والكويت والامارات وامريكا وماليزيا وانغولا.