سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صادرات النفط العراقية ترتفع بنسبة 3.38٪ في شباط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-02T05:37:17+0000
صادرات النفط العراقية ترتفع بنسبة 3.38٪ في شباط

شفق نيوز/ بلغت صادرات النفط العراقية في شباط 3.314 مليون برميل في اليوم مقابل 3.202 مليون برميل في اليوم في كانون الثاني بعد ان ارتفعت حصص اوبك+.

وكانت حصة انتاج العراق من قبل منظمة اوبك+ في شهر شباط 4.325 مليون برميل في اليوم مقابل 4.281 مليون برميل في اليوم في كانون الثاني.

فيما ستبلغ حصة العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج في أوبك 4.370 مليون برميل في اليوم لشهر اذار.

وقالت شركة تسويق النفط" سومو" إن صادرات الخام العراقية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت 3.38 بالمئة في شباط مقارنة بالشهر السابق، وسط زيادة حصة أوبك +.

وزادت صادرات نفط الوسط والجنوب بنسبة 5٪ لتصل إلى 3.261 مليون برميل في اليوم ، فيما تراجعت صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 36٪ إلى 52،691 برميل يوميا.

وحقق العراق 8.54 مليار دولار في شباط من خلال بيع نفطه بمتوسط سعر 92.083 دولارا للبرميل، مقارنة بإيرادات 8.32 مليار دولار ببيع نفطه بسعر 83.825 دولارا في كانون الاول.

related

العراق: نركز على النفط واطئ الكلفة للتصدير بعد التزامنا بالتخفيض

Date: 2020-07-29 09:15:36
العراق: نركز على النفط واطئ الكلفة للتصدير بعد التزامنا بالتخفيض

صادرات العراق النفطية ترتفع بنسبة 5٪ في تشرين الثاني

Date: 2021-12-02 06:07:22
صادرات العراق النفطية ترتفع بنسبة 5٪ في تشرين الثاني

طاقة البرلمان تدفع "سومو" لبحث استثناء للعراق مع أوبك+

Date: 2020-10-20 10:58:21
طاقة البرلمان تدفع "سومو" لبحث استثناء للعراق مع أوبك+

سومو تصدر توضيحاً بشأن إنتاج نفط العراق وكميات كوردستان

Date: 2021-02-03 18:39:37
سومو تصدر توضيحاً بشأن إنتاج نفط العراق وكميات كوردستان

سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 67 دولاراً

Date: 2021-11-02 07:48:56
سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 67 دولاراً

سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 71 دولاراً

Date: 2022-02-02 05:51:21
سومو: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 71 دولاراً

"سومو" تعلن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية للسوق الاسيوية

Date: 2020-07-27 08:43:15
"سومو" تعلن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية للسوق الاسيوية

سومو: الأردن يفاوض العراق لتجديد عقد شراء النفط

Date: 2021-01-04 09:15:24
سومو: الأردن يفاوض العراق لتجديد عقد شراء النفط