صادرات النفط العراقية تتراجع 70% بسبب الحرب وإغلاق هرمز

شفق نيوز- بغداد

شهدت صادرات النفط العراقية انخفاضاً كبيراً خلال الأسبوع المنتهي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والحرب الأميركية الإيرانية المستمرة، وإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، ما أثر على تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط بشكل واسع.

ووفقًا لبيانات شركة Kpler، بلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات والوقود المكرر نحو 0.78 مليون برميل يومياً، بانخفاض يقارب 70% مقارنة بشهر شباط/ فبراير، نتيجة توقف معظم الشحنات البحرية وصعوبات النقل عبر الموانئ.

وأظهرت بيانات الشركة أن صادرات النفط من ثماني دول رئيسية في الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية، الكويت، إيران، العراق، عُمان، قطر، البحرين، والإمارات العربية المتحدة)، انخفضت بشكل كبير، إذ بلغ متوسط الصادرات لهذه الدول 9.71 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 61% مقارنة بـ 25.13 مليون برميل يومياً في شباط/ فبراير.

وسجلت العراق انخفاضاً بنحو 70%، والإمارات أكثر من 50%، والسعودية 20%، في حين تراجعت صادرات إيران وعُمان والكويت وقطر والبحرين بنسب متفاوتة أقل، مع استمرار بعض التدفقات المحدودة عبر البحر الأحمر والموانئ الأخرى.

ويؤدي الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى اضطراب كبير في الإمدادات العالمية، إذ يُستخدم هذا الممر البحري لنقل نحو خُمس النفط العالمي.

وقد ارتفعت مخزونات النفط الخام العائم في المنطقة إلى أكثر من 50 مليون برميل، مقارنة بنحو 10 ملايين برميل قبل اندلاع الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن تدفقات النفط محدودة حالياً عبر البحر الأحمر السعودي وموانئ عُمان والإمارات وإيران، فيما يتوقع محللون استمرار تأثير التوتر الإقليمي على أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تسجيل مستويات قياسية لبعض أنواع الوقود.