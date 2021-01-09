سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صادرات العراق والسعودية النفطية لأمريكا تهبط الى "الصفر"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-09T09:24:39+0000
صادرات العراق والسعودية النفطية لأمريكا تهبط الى "الصفر"

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن هبوط صادرات العراق والسعودية النفطية لأمريكا إلى "الصفر" خلال الاسبوع الماضي .

وقالت الادارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من اربع دول بلغت 4.792 مليون برميل يومياً مرتفعة بمقدار 197 الف برميل يومياً عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.595 مليون برميل يومياً".

وأضافت أن "امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق والسعودية خلال الاسبوع الماضي بعد أن صدرا معدل 123 و118 الف برميل يومياً كلاهما على التوالي خلال الاسبوع الذي سبقه".

وأشارت إلى أن "أكثر الايرادات النفطية لأمريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.894 مليون برميل يومياً، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 520 الف برميل يومياً، ثم كولومبيا وبكمية بلغت 337 الف برميل يومياً".

وأشارت إلى أن "كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 41 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد النفط الخام من البرازيل او الاكوادور".

وأعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية في 1 كانون الثاني الماضي، أن صادرات العراق من النفط لأمريكا بلغت 123 الف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي.

related

النفط: ننتظر "اجراءً" من الحكومة بشأن تسليم اقليم كوردستان 250 الف برميل يوميا

Date: 2019-10-24 07:56:41
النفط: ننتظر "اجراءً" من الحكومة بشأن تسليم اقليم كوردستان 250 الف برميل يوميا

الغضبان يكشف عن خطة للنهوض بالصناعة النفطية لخمس محافظات

Date: 2019-06-27 17:28:05
الغضبان يكشف عن خطة للنهوض بالصناعة النفطية لخمس محافظات

العراق يتحرك على أوبك لوضع حد لإنهيار اسعار النفط

Date: 2020-03-11 06:35:30
العراق يتحرك على أوبك لوضع حد لإنهيار اسعار النفط

العراق: استيراد الكهرباء والغاز من الجوار وقتي ومحدود

Date: 2019-09-12 15:12:26
العراق: استيراد الكهرباء والغاز من الجوار وقتي ومحدود

النفط العراقية تعلن احصائية اولية لصادراتها وايراداتها للشهر الماضي

Date: 2020-11-01 13:32:09
النفط العراقية تعلن احصائية اولية لصادراتها وايراداتها للشهر الماضي

النفط تعلن تعيينات جديدة لخريجي الهندسة الكيمياوية وعلوم الجيولوجيا

Date: 2019-10-24 15:18:38
النفط تعلن تعيينات جديدة لخريجي الهندسة الكيمياوية وعلوم الجيولوجيا

العراق يحقق اكثر من 6 مليار دولار عن تصدير النفط بحزيران الماضي

Date: 2019-07-02 13:02:45
العراق يحقق اكثر من 6 مليار دولار عن تصدير النفط بحزيران الماضي

بغداد: اكثر من شركة تقدمت لشراء النفط العراقي بالدفع المسبق

Date: 2020-12-06 11:05:15
بغداد: اكثر من شركة تقدمت لشراء النفط العراقي بالدفع المسبق