صادرات العراق من النفط ومشتقاته تتجاوز 5 ملايين برميل إلى أمريكا في شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء ، أن العراق صدر من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة أكثر من 5 ملايين برميل خلال شهر شباط/فبراير من العام 2025.

وأظهر جدول للادارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر خلال شهر فبراير/ شباط من النفط ومنتجاته 5 ملايين و427 ألف برميل منخفضة عن شهر كانون الثاني الذي بلغ 7 ملايين و 136 ألف برميل".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "إجمالي النفط الخام المصدر من العراق لامريكا في الشهر نفسه بلغ 4 ملايين و 446 ألف برميل، فيما كانت البقية والبالغ 981 ألف برميل كمشتقات نفطية والتي تكون زيوتاً غير مكثفة".

وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي.