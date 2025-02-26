صادرات العراق النفطية تتجاوز 103 ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الأربعاء، أن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي تجاوزت 103 ملايين برميل بحسب الاحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فقد بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام 103 ملايين و343 الفاً و(193) برميلاً.

كما اشارت الاحصائية الى ان، مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليون و 310 آلاف و(248) برميلاً.

هذا وبلغت الصادرات الى الأردن 309 آلاف، و980 برميلا والكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت 722 ألفا، و 965 برميلا.