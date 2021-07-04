صادرات العراق لأمريكا تجاوزت "خمسة ملايين برميل نفط" في حزيران

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، يوم الاحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا تجاوزت 5 ملايين برميل نفط خلال شهر حزيران.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال الشهر الماضي 5 ملايين و 790 ألف برميل، بمعدل 193 ألف برميل يوميا" منخفضة عن شهر أيار الذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا 6 ملايين و45 ألف برميل بمعدل 195 ألف برميل يوميا".

واضاف ان "العراق صدر خلال الأسبوع الأول من شهر أيار بمعدل 173 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 305 آلاف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، فيما صدر متوسط 151 الف برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "الاسبوع الرابع بلغت هذه الصادرات بمعدل 142 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي؛ أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وروسيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر حزيران 12 مليونا و330 ألف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".