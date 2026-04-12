صادرات العراق النفطية لأميركا تتراجع لـ 120 ألف برميل.. و كندا تتصدر الموردين

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، تسجيلها انخفاضاً في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول رئيسية بلغت معدل 5.622 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 218 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.840 ملايين برميل يوميا".

و أضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أميركا بلغت معدل 120 ألف برميل يوميًا، منخفضة بمقدار 20 الفاً عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 140 ألف برميل".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.271 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 589 الفاً، ومن فنزويلا بمتوسط 321 الفاً، ومن المكسيك بمعدل 165 ألف برميل يوميا".

وجاءت بقية الاستيرادات من البرازيل بمعدل 114 ألف برميل يومياً، وليبيا بواقع 42 ألفاً، فيما خلت القائمة من الصادرات النيجيرية والكولومبية والإكوادورية خلال الأسبوع ذاته.

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويقدر استهلاك الولايات المتحدة اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك لهذه المادة في العالم.