صادرات العراق النفطية لأميركا تتجاوز 7 ملايين برميل في شهر

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الاميركية، يوم الثلاثاء ، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 7 ملايين برميل خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر من النفط الخام الى أميركا خلال شهر كانون الثاني الماضي 7.037 ملايين برميل، منخفضة عن كانون الاول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه 7.533 ملايين برميل".

وأضافت أن، "العراق صدّر متوسط 261 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأميركا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني، فيما صدر متوسط 83 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 325 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، و متوسط 249 ألف برميل يوميا في الأسبوع الرابع".

وأوضحت الإدارة، أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته أميركا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأميركا، تليها السعودية، ومن ثم المكسيك ثالثا".

وأشارت الإدارة، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية بين أكثر الدول العربية المصدرة للنفط لأميركا بعد السعودية التي جاءت اولا بصادرات بلغت 12.400 مليون برميل، وجاءت ليبيا ثالثا بصادرات بلغت 1.54 مليون برميل".