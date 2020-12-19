صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر مرة أُخرى

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة إنخفضت الى الصفر مرة اخرى خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 4.816 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 1.067 برميل يوميا عن الاسبوع الذي سبقه ".

واضافت ان "امريكا لم تستورد أي برميل من النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بعد ان استوردت 109 آلاف برميل يوميا في الاسبوع الذي سبقه".

واشارت الى ان "اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمقدار 3.530 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها 580 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت 286 الف برميل يوميا ، والاكوادور وبكمية 168 الف برميل يوميا ".

واشارت الى ان "كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت 137 الف برميل يوميا، فيما انخفضت ايضا الاستيرادات من السعودية لتصل الى 73 الف برميل يوميا ومن نيجيريا بمقدار 42 الف برميل يوميا".

واعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية في 5 كانون الاول الماضي ان صادرات العراق من النفط لامريكا انخفضت الى الصفر خلال اسبوع .