سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صادرات العراق النفطية لأمريكا تعاود الارتفاع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-05T05:48:31+0000
صادرات العراق النفطية لأمريكا تعاود الارتفاع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية خلال الاسبوع الماضي  لتصل إلى 412 ألف برميل يوميا كمتوسط.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.987 مليون برميل يوميا مرتفعة بمقدار 921 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.066 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 412 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 133 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.953 مليون برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 613 ألف برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 383 ألف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 286 ألف برميل يوميا ثم الاكوادور بمعدل 236 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من ترينيداد وتوباغو بلغت بمعدل 75 ألف برميل يوميا تلتها روسيا بمعدل 20 ألف برميل يوميا ومن ثم جاءت نيجيريا بمعدل 9 آلاف برميل يوميا، فيما لم تستورد امريكا اي كمية من البرازيل".

related

أكثر من 4 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

Date: 2021-12-05 05:45:43
أكثر من 4 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

بمعدل 30 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-08-22 05:33:11
بمعدل 30 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا

Date: 2021-04-17 05:42:39
العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا

العراق يصدر أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط لأمريكا في شهر

Date: 2021-09-05 05:36:28
العراق يصدر أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط لأمريكا في شهر

صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر

Date: 2021-10-02 05:48:59
صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر

للأسبوع الثاني .. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-09-19 05:45:25
للأسبوع الثاني .. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

Date: 2022-01-15 05:54:30
العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

بعد تراجعها لمعدل الصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Date: 2021-10-10 12:29:52
بعد تراجعها لمعدل الصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا