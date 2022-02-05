صادرات العراق النفطية لأمريكا تعاود الارتفاع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية خلال الاسبوع الماضي لتصل إلى 412 ألف برميل يوميا كمتوسط.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.987 مليون برميل يوميا مرتفعة بمقدار 921 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.066 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 412 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 133 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.953 مليون برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 613 ألف برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 383 ألف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 286 ألف برميل يوميا ثم الاكوادور بمعدل 236 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من ترينيداد وتوباغو بلغت بمعدل 75 ألف برميل يوميا تلتها روسيا بمعدل 20 ألف برميل يوميا ومن ثم جاءت نيجيريا بمعدل 9 آلاف برميل يوميا، فيما لم تستورد امريكا اي كمية من البرازيل".