صادرات العراق النفطية لأمريكا تسجّل 7.5 ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 7.5 ملايين برميل خلال شهر حزيران الماضي.

وأظهر جدول نشرته الادارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر حزيران الماضي 7.500 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 250 الف برميل يوميا، مرتفعا عن شهر أيار الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 6.634 ملايين برميل وبمتوسط 214 ألف برميل يومياً.

وبين الجدول أيضاً أن العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران بمتوسط 430 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 252 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 102 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، مشيرا الى ان صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 216 ألف برميل يوميا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا، والمكسيك، والسعودية، وبالمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 10 ملايين، و110 الف برميل، كما بينت أن كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك.