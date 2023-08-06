صادرات العراق النفطية لأمريكا تسجّل نحو 7 ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن كمية صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 7 ملايين برميل خلال شهر تموز الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "كمية صادرات العراق من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تموز الماضي بلغت 6 ملايين و975 الف برميل و بمتوسط بلغ 225 الف برميل يوميا، منخفضا عن شهر حزيران الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.5 ملايين برميل وبمتوسط 250 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تموز بمتوسط 134 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 259 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 273 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 235 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية وكولومبيا ، ووحقق المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت صادرات الأخيرة لأمريكا 11 مليونا، و935 الف برميل"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".