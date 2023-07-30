صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع و تتجاوز السعودية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا للتجاوز بذلك السعودية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 5.487 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 770 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.257 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 273 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 14 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 259 الف برميل يوميا وبذلك تجاوز العراق السعودية في صادراته لأمريكا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.203 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 830 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 287 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 242 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 229 الف برميل يوميا، ومن الأكوادور بمعدل 216 الف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 216 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".