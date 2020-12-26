صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع خلال الاسبوع الماضي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن زيادة صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الى 105 الاف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 4.675 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار 141 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.816 ملايين برميل يوميا".

وبينت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 105 آلاف برميل باليوم بعد ان نزلت الى الصفر في الاسبوع الذي سبقه".

واشارت الادارة الى ان "اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.204 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 850 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبـ206 الاف برميل يوميا، والسعودية بـ198 الف برميل يوميا".

وذكرت ان "كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 73 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا 71 الف برميل يوميا، فيما انخفضت من نيجيريا لتصل الى معدل 3 الاف برميل يوميا فقط".