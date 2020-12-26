سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع خلال الاسبوع الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-26T06:26:25+0000
صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع خلال الاسبوع الماضي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن زيادة صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الى 105 الاف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 4.675 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار 141 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.816 ملايين برميل يوميا".

وبينت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 105 آلاف برميل باليوم بعد ان نزلت الى الصفر في الاسبوع الذي سبقه".

واشارت الادارة الى ان "اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.204 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 850 الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبـ206 الاف برميل يوميا، والسعودية بـ198 الف برميل يوميا".

وذكرت ان "كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 73 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا 71 الف برميل يوميا، فيما انخفضت من نيجيريا لتصل الى معدل 3 الاف برميل يوميا فقط".

related

العراق يصدر 197 الف برميل يومياً إلى امريكا خلال اسبوع

Date: 2020-08-27 06:10:30
العراق يصدر 197 الف برميل يومياً إلى امريكا خلال اسبوع

مخزونات النفط الخام الأمريكي تنخفض بشكل كبير

Date: 2020-11-04 16:57:48
مخزونات النفط الخام الأمريكي تنخفض بشكل كبير

لاريجاني: قادة العراق لم يسمحوا لأمريكا بالسيطرة على النفط

Date: 2019-11-03 10:15:12
لاريجاني: قادة العراق لم يسمحوا لأمريكا بالسيطرة على النفط

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى دولة عربية

Date: 2019-06-18 17:20:29
إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى دولة عربية

العراق يبيع شحنتين من خام البصرة لمشترين صينيين بعلاوات أقل

Date: 2019-08-23 14:00:01
العراق يبيع شحنتين من خام البصرة لمشترين صينيين بعلاوات أقل

أكبر مصدر للنفط في أوبك يستورد شحنة خام من أمريكا

Date: 2020-08-06 14:04:57
أكبر مصدر للنفط في أوبك يستورد شحنة خام من أمريكا

أنقرة: صادراتنا تستهدف العراق وعدة دول

Date: 2019-08-29 15:15:22
أنقرة: صادراتنا تستهدف العراق وعدة دول

انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب امريكا والصين

Date: 2019-09-02 07:13:51
انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب امريكا والصين