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صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع بمقدار 113 الف برميل يوميا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-20T06:44:28+0000
صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع بمقدار 113 الف برميل يوميا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت  بمقدار 113 ألف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 5218 مليون برميل يوميا مرتفعة بمقدار 65 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5154 مليون برميل يوميا ".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 227 ألف برميل باليوم مرتفعة بمقدار 113 الف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والبالغ 114 ألف برميل".

وكما اشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.681 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 471 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 346 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت كمعدل  237 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 186 ألف برميل يوميا،فيما بلغت كمية الاستيرادات من نيجيريا بمعدل 70 ألف برميل يوميا".

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