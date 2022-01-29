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صادرات العراق النفطية لأمريكا تتراجع خلال أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-29T06:50:59+0000
صادرات العراق النفطية لأمريكا تتراجع خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن تراجع صادرات العراق النفطية خلال الاسبوع الماضي  لتصل إلى 133 ألف برميل يوميا كمتوسط.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من سبع دول بلغت 5.066 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 457 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.523 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 133 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 434 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.752 مليون برميل يوميا،  تلتها السعودية بمعدل 596 ألف برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 321 ألف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 143 ألف برميل يوميا ثم البرازيل بمعدل 78 ألف برميل يوميا ومن ثم نيجيريا بمتوسط 43 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "امريكا لم تستورد النفط من روسيا والاكوادور وترينيداد وتوباغو".

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