صادرات العراق النفطية لأمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكي، يوم السبت، ان صادرات العراق لامريكا من النفط الخام بلغت 3 ملايين و17 الف برميل خلال شهر ايلول الماضي.

وقالت في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق صدر من النفط الخام لامريكا خلال الاسبوع الاول من شهر ايلول كمية مليون و617 الف برميل وبمعدل 231 الف برميل يوميا، فيما صدر مليون و99 الف برميل في الاسبوع الثاني وبمعدل 157 الف برميل يوميا، فيما لم يصدر اي كمية من النفط في الاسبوع الثالث "، مشيرة الى ان "الاسبوع الرابع شهد تصدير كمية 301 الف برميل وبمعدل 43 الف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق جاء بالمرتبة السادسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية والاكوادور وكولومبيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الاخيرة صادراتها لامريكا خلال شهر ايلول 7 ملايين و518 الف برميل"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الاولى كاكثر دول مصدرة للنفط لامريكا حيث بلغت هذه الصادرات لشهر ايلول 87 مليون و465 الف برميل".

واشارت الى ان "الصادرات العراقية لشهر ايلول انخفضت عن شهر اب السابق التي بلغت الصادرات فيها خمسة ملايين و369 الف برميل".

وتعد امريكا أكثر دول العالم استهلاكا للنفط، حيث احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بكمية استهلاك بلغت 19.4 مليون برميل يوميا تشكل 19.7% من حجم الاستهلاك العالمي.