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صادرات العراق النفطية لأمريكا تتجاوز الـ"خمسة ملايين" برميل في تموز الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-09T09:38:43+0000
صادرات العراق النفطية لأمريكا تتجاوز الـ"خمسة ملايين" برميل في تموز الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا تجاوزت 6 ملايين برميل خلال شهر تموز.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال الشهر الماضي 6 ملايين و660 ألف برميل بمعدل 222 ألف برميل يوميا" منخفضة عن شهر أيار الذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا 5 ملايين و 790 ألف برميل بمعدل 193 ألف برميل يوميا".

واضاف ان "العراق صدر خلال الأسبوع الأول من شهر تموز بمعدل 182 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 480 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، فيما صدر متوسط 145 الف برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "الاسبوع الرابع بلغت هذه الصادرات بمعدل 82 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي؛ أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وروسيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر حزيران 10 ملايين و650 ألف برميل يوميا"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".

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