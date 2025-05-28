صادرات العراق النفطية إلى إيطاليا تتجاوز 2.5 مليار دولار

شفق نيوز/ بلغت قيمة الصادرات النفطية العراقية إلى إيطاليا خلال عام 2024 أكثر من 2.5 مليار دولار.

وأظهرت إحصاءات رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق النفطية إلى إيطاليا خلال العام الماضي سجلت ما مجموعه مليارين و680 مليوناً و247 ألف دولار، مشيرة إلى أن نسبة النمو في قيمة هذه الصادرات بين عامي 2020 و2024 بلغت 1%.

وتضمنت الصادرات النفط الخام بكمية بلغت 4 ملايين و316 ألف طن، بقيمة إجمالية قدرها ملياران و437 مليوناً و677 ألف دولار، إضافة إلى تصدير زيوت بترولية وزيوت مشتقة من المعادن بكمية 435 ألفاً و532 طناً، بلغت قيمتها 242 مليوناً و572 ألف دولار.

وتستورد إيطاليا النفط الخام من العراق عبر عدد من شركاتها العاملة في قطاع الطاقة، أبرزها شركتا "إيني" و"ساراس".