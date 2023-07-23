صادرات العراق النفطية إلى أمريكا ترتفع خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 6.257 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 1.230 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.027 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 259 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 116 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 134 الف برميل يوميا".

وكما أشارت الإدارة إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.698 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 1.004 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 426 الف برميل يومياً، ومن ثم البرازيل بمعدل 357 الف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغ معدل 207 آلاف برميل يوميا، ومن الأكوادور بمعدل 207 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل 91 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".