صادرات العراق النفطية إلى أمريكا تتجاوز السعودية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، استقرار صادرات العراق النفطية لأمريكا، متجاوزة بذلك السعودية الأسبوع الماضي .

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.953 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 143 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.810 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 304 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 305 آلاف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.505 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 901 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من الأكوادور بمعدل 363 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 307 آلاف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية 285 الف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 130 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 85 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 75 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".