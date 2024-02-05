صادرات العراق النفطية إلى أمريكا تتجاوز الخمسة ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر خمسة ملايين برميل خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت الإدارة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 5.387 ملايين برميل، بمتوسط تصدير بلغ 173 ألف برميل يومياً، منخفضة عن شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023 الذي بلغت صادراته 5.611 ملايين برميل وبمتوسط 193 ألف برميل يومياً".

وأضافت أن "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بمتوسط 192 ألف برميل يومياً، فيما انخفض متوسط التصدير إلى 64 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، وصدر متوسط 206 آلاف برميل يومياً في الأسبوع الثالث، وفي الأسبوع الرابع بلغ متوسط 205 آلاف برميل يومياً".

وأشارت إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا، والمكسيك، والسعودية، والبرازيل، والمرتبة الثانية عربياً بعد السعودية التي بلغت صادراتها تسعة ملايين برميل"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".