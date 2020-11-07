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صادرات العراق النفطية إلى الهند والصين وكوريا الجنوبية تسجل ارتفاعاً

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-07T07:36:53+0000
صادرات العراق النفطية إلى الهند والصين وكوريا الجنوبية تسجل ارتفاعاً

شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة كبلر للبيانات والتحليلات ارتفاع صادرات العراق النفطية الى الهند والصين وكوريا الجنوبية في تشرين الاول.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن "واردات الهند من الخام العراقي ارتفع إلى نحو 900 ألف برميل يوميًا، في أكتوبر/ تشرين الأوّل، من نحو 780 ألف برميل يوميًا، في أغسطس/ آب، ما أبقى العراق المورّد الأوّل للنفط، تليه السعودية".

واضافت ان "واردات الصين من الخام العراقي ارتفعت ايضا لتصل فوق مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأوّل، فيما بلغت واردات كوريا الجنوبية من الخام العراقي 150 الف برميل يوميا في تشرين الاول بعد انخفاضها في الشهر الذي سبقه".

واشارت المؤسسة الى ان" 70% من شحنات النفط الخام العراقي تتجه إلى آسيا، لاسيّما إلى الهند والصين أكبر العملاء".

وكانت شركة تسويق النفط قد ذكرت في 27 تموز الماضي في حديث لوكالة شفق نيوز ان نسبة الصادرات النفطية العراقية للسوق الاسيوية تتراوح بين ٧٠-٧٥٪ مع المحافظة على موطئ قدم في السوقين الاوربي والامريكي، مبينة ان  ابرز الدول الاسيوية المستهلكة للخام العراقي هي الهند والصين بضمنها تايوان لتاتي بعدها كوريا الجنوبية واليابان ودول اخرى.


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