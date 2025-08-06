صادرات العراق النفطية للأردن تتجاوز 1.8 مليون برميل خلال 6 أشهر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الأربعاء، أن صادرات الخام إلى الأردن خلال النصف الأول من العام من الحالي تجاوزت 1.8 مليون برميل.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال الأشهر من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو بلغت مليوناً و866 ألفاً و194 برميلاً، منخفضة بنسبة 14.84% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت الصادرات فيها مليونين و143 ألفاً و211 برميلاً".

وأشارت إلى أن "الصادرات النفطية للأردن لشهر كانون الثاني/ يناير بلغت 309 آلاف و980 برميلاً لترتفع في شهر شباط/ فبراير إلى 419 ألفاً و946 برميلاً، وانخفضت في آذار/ مارس إلى 309 آلاف و765 برميلاً، فيما بلغت في نيسان/ أبريل 299 ألفاً و819 برميلاً، وارتفعت في شهر آيار/ مايو إلى 309 آلاف و906 برميلاً، لتنخفض في شهر حزيران/ يونيو إلى 215 ألفاً و878 برميلاً".

واتفق العراق والأردن في شهر آب/ أغسطس من العام 2023 على رفع الاستيراد من 10 آلاف برميل إلى 15 ألف برميل يومياً، لترتفع الكمية بذلك من 300 ألف برميل إلى 450 ألف برميل شهرياً، أي ما يغطي نحو 10% من احتياجات الأردن من النفط الخام.