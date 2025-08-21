صادرات العراق النفطية للهند تقارب المليون برميل يومياً

شفق نيوز- متابعة

أعلنت هيئة الجمارك الهندية، يوم الخميس، أن صادرات العراق النفطية بلغت 993 ألف برميل يومياً خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن العراق بهذا المعدل حافظ على المرتبة الثانية بعد روسيا التي جاءت أولاً من الدول المصدرة للنفط إلى الهند.

وبينت أن روسيا استحوذت على 34% من إجمالي واردات الهند البالغة 4.44 مليون برميل يومياً حيث صدرت اليها مليون و800 ألف برميل يومياً.

ولفتت إلى أن السعودية جاءت ثالثاً بصادرات بلغت 580 ألف برميل يومياً، والإمارات رابعاً بـ410 آلاف برميل، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية خامساً بصادرات بلغت 215 ألف برميل يومياً.