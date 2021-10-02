صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم السبت، ان العراق لم يصدر أي كمية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.389 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار383 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.006 ملايين برميل".

واضافت ان "امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي، بعد أن استوردت كمية 42 الف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,034 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 764 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية بلغت الاستيرادات منها بمعدل 561 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 265 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا لكل منهما بلغت معدل 255 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 235 الف برميل يوميا، ومن ثم جاءت البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها 211 الف برميل يوميا وجاءت اخيرا نيجيريا بمعدل 64 الف برميل يوميا".