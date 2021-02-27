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صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط الى الصفر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-27T06:36:41+0000
صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط الى الصفر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت الى الصفر خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ست دول بلغت 3.634 ملايين يوميا  منخفضة بمقدار1584 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.218 ملايين برميل".

واضافت ان "امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والبالغ 114 ألف برميل".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 2.831 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 355 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي ابلغت الاستيرادات منها بمعدل 200 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت كمعدل  237 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 55 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 50 الف برميل يوميا".

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