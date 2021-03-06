صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع الى 68 الف برميل

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت الى 68 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 5ملايين و174 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار1.540 مليون برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 3.634 ملايين برميل".

واضافت ان " امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 68 ألف برميل يوميا ،في حين لم تستورد أي كمية من النفط العراقي في الأسبوع الذي سبقه".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.648 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 602 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 368 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت بمعدل 285 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 114 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 89 الف برميل يوميا.