صادرات العراق النفطية لامريكا تصل حوالي 8 ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت ما يقارب 8 ملايين برميل خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر آب/أغسطس الماضي 7.936 ملايين برميل، منخفضا عن شهر تموز الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه 8.370 ملايين برميل".

وأضافت أن "العراق صدّر متوسط 328 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر آب، فيما صدر متوسط 162 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 302 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، و متوسط 231 ألف برميل يوميا في الأسبوع الرابع ".

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك، والسعودية، والبرازيل".

وأشارت الإدارة، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية عربيا بأكثر الدول العربية المصدرة للنفط لأمريكا بعد السعودية التي جاءت اولا بصادرات بلغت 9.362 ملايين برميل وجاءت، ليبيا ثالثا بصادرات بلغت 3.534 ملايين برميل".