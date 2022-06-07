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صادرات العراق النفطية تنخفض بنسبة اكثر من 2٪ في أيار وخبير يعزو السبب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-07T05:55:24+0000
صادرات العراق النفطية تنخفض بنسبة اكثر من 2٪ في أيار وخبير يعزو السبب

شفق نيوز/ انخفضت صادرات العراق النفطية إلى 3.300 مليون برميل في اليوم في أيار وبنسبة بلغت اكثر من 2% مقابل 3.379 مليون برميل في اليوم في نيسان.

ووفقا لبيانات وزارة النفط التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن صادرات النفط العراقية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، انخفضت بنسبة 2.34٪ على أساس شهري في أيار، وسط زيادة حصة أوبك +.

وبلغت الصادرات من الموانئ النفطية الجنوبية 3.190 مليون برميل يوميا في أيار، بانخفاض 2.39٪ عن الشهر السابق.

وبلغت صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 97 الف برميل يوميا منخفضة بنسبة 3% عن شهر نيسان الذي بلغت فيه الصادرات عبر ميناء جيهان التركي 100 الف برميل يوميا.

ارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.461مليون برميل في اليوم في اذار من 4.414 مليون برميل في اليوم في نيسان حيث واصلت المجموعة تخفيف قيود إنتاج النفط.

وأكدت وزارة النفط، التزام العراق بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها، بشأن زيادة إنتاج النفط التي تتوزع على جميع الدول وحسب انتاج كل دولة .

فيما عزا الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز "السبب وراء انخفاض صادرات العراق النفطية الى توقف التحميل في بعض الايام لشهر ايار الماضي نتيجة العواصف الترابية التي شهدها العراق".

واوضح ان "الموانئ توقفت عن التحميل نتيجة هذه العواصف مما تسبب في انخفاض صادرات العراق النفطية، اضافة الى صيانة بعض الحقول في حقل غرب القرنة/2 "، مؤكدا ان "العراق لديه القدرة على تصدير كميات اكبر الا ان التزام العراق باتفاق اوبك في الانتاج يحد من زيادة الصادرات النفطية".

واكد الجواهري ان "الاشهر المقبلة سيشهد العراق زيادة في صادراته النفطية بعد زيادة حصة العراق لشهري تموز واب، وتطوير البنية التحتية للتصدير مما سيتيح للعراق تصدير كميات كبيرة من النفط الخام مستقبلا".

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