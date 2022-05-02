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صادرات العراق النفطية ترتفع لأكثر من 4٪ في نيسان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-02T08:40:35+0000
صادرات العراق النفطية ترتفع لأكثر من 4٪ في نيسان

شفق نيوز/ ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى 3.380 ملايين برميل في اليوم خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة بلغت اكثر من 4% مقابل 3.244 ملايين برميل في اليوم خلال اذار.

ووفقاً لبيانات اوردتها وزارة النفط، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صادرات النفط الفيدرالية العراقية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت 4.19٪ على أساس شهري في نيسان، وسط زيادة حصة أوبك+.

وبلغت الصادرات من الموانئ النفطية الجنوبية 3.270 ملايين برميل يومياً في نيسان، بزيادة 2.28٪ عن الشهر السابق.

وبلغت صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 100 الف برميل يومياً مرتفعة بنسبة 112.77% عن شهر اذار الذي بلغت فيه الصادرات عبر ميناء جيهان التركي 47 الف برميل يومياً.

وارتفعت حصة العراق من أوبك+ إلى 4.414 ملايين برميل في اليوم في نيسان من 4.370 ملايين برميل في اليوم في اذار حيث واصلت المجموعة تخفيف قيود إنتاج النفط.

وأكدت وزارة النفط، في 19 نيسان الماضي، التزام العراق بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها، بشأن زيادة إنتاج النفط التي تتوزع على جميع الدول وحسب انتاج كل دولة .

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