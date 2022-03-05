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صادرات العراق النفطية ترتفع إلى أمريكا في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-05T10:31:42+0000
صادرات العراق النفطية ترتفع إلى أمريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 295 الف برميل باليوم.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5186 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 928 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.114 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 295 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 285 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.630 ملايين برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 520 ألف برميل يوميا، ومن ثم المكسيك بمعدل 497 ألف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 144 ألف برميل يوميا، ومن ثم البرازيل بمعدل 57 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من  نيجيريا بلغت بمعدل 43 ألف برميل يوميا، ، فيما لم تستورد امريكا اي كمية من ترينيداد وتوباغو او من روسيا او من الاكوادور".

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