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صادرات العراق النفطية ترتفع إلى أمريكا في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-26T05:59:01+0000
صادرات العراق النفطية ترتفع إلى أمريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 285 الف برميل باليوم.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 6.114 مليون برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 814 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.300 مليون برميل يوميا".

واضافت ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 285 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 225 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.869 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 768 ألف برميل يوميا، ومن ثم السعودية بمعدل 358 ألف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 332 ألف برميل يوميا، ومن ثم البرازيل بمعدل 173 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت بمعدل 106 الف برميل يوميا، تلتها الإكوادور بمعدل 98 ألف برميل يوميا، ومن ثم جاءت نيجيريا بمعدل 25 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد امريكا اي كمية من ترينيداد وتوباغو".

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