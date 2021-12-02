صادرات العراق النفطية ترتفع بنسبة 5٪ في تشرين الثاني

شفق نيوز/ ارتفعت صادرات العراق النفطية لشهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 5%، مع ارتفاع حصة العراق إلى 4.193 مليون برميل في اليوم.

واظهرت بيانات لوزارة النفط العراقية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صادرات نفط البلاد باستثناء اقليم كوردستان "بلغت 3.273 مليون برميل في اليوم مقابل 3.120 مليون برميل في اليوم في تشرين الاول وبارتفاع بلغ 4.9% على أساس شهري، وسط زيادة حصة أوبك +".

وارتفعت حصة العراق في تشرين الاول إلى 4.193 مليون برميل في اليوم من 4.149 مليون برميل في اليوم في تشرين الاول حيث واصلت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم شهريًا، وفقًا لاتفاقية تموز، وسيحصل ثاني أكبر منتج في أوبك على حصة أعلى تبلغ 4.237 مليون برميل في اليوم في ديسمبر/ كانون الأول.

وزادت صادرات نفط الوسط والجنوب في تشرين الثاني بنسبة 6٪ إلى 3.195 مليون برميل في اليوم، بينما انخفضت صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 30٪ إلى 67.756 برميل يومياً.

وحقق العراق 7.590 مليار دولار في تشرين الثاني من بيع نفطه بمتوسط 77.333 دولار للبرميل مقارنة مع 7.666 مليار دولار في تشرين الأول من بيع نفطه عند 79.274 دولار للبرميل.

تزن أوبك+ خيارات التوريد الخاصة بها بعد أن تعقدت المحاولة التي تقودها الولايات المتحدة لخفض الأسعار عن طريق إطلاق الأسهم بسبب عمليات بيع كبيرة بعد تجدد المخاوف من الوباء.