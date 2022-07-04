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صادرات العراق النفطية ترتفع بنسبة 2٪ في حزيران وخبير: أيلول اخر الزيادات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-04T09:37:00+0000
صادرات العراق النفطية ترتفع بنسبة 2٪ في حزيران وخبير: أيلول اخر الزيادات

شفق نيوز/ ارتفعت الصادرات العراق النفطية إلى 3.373 ملايين برميل في اليوم في حزيران وبنسبة بلغت اكثر من 2% مقابل 3.300 ملايين برميل في اليوم في أيار.

ووفقا لبيانات وزارة النفط التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن صادرات النفط العراقية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت بنسبة 2.21٪ على أساس شهري في حزيران، وسط زيادة حصة أوبك +.

وبلغت الصادرات من الموانئ النفطية الجنوبية 3.266 ملايين برميل يوميا في حزيران، بارتفاع 2.38٪ عن الشهر السابق.

وبلغت صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 97 ألف برميل يوميا وهو نفس الكميات التصديرية للشهر السابق.

ارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.651 ملايين برميل في اليوم في اب من 4.580 ملايين برميل في اليوم في تموز حيث واصلت المجموعة تخفيف قيود إنتاج النفط.

فيما عزا الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز "السبب وراء ارتفاع صادرات العراق النفطية هو رفع حصة العراق الشهرية في منظمة أوبك واستقرار حالة الطقس في مناطق التحميل على الخليج العربي".

واكد الجواهري ان "الأشهر المقبلة سيشهد العراق زيادة في صادراته النفطية بعد زيادة حصة العراق لشهري في اب وايلول، حيث سيكون شهر ايلول اخر الاشهر التي يتم زيادة انتاج النفط للدول المنتجة داخل منظمة اوبك، وبالتالي سيصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي"، لافتاً الى أن "خطط وزارة النفط المقبلة تتضمن زيادة تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك".

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