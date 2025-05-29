صادرات العراق النفطية تتجاوز 4 ملايين برميل في الثلث الأول من 2025

شفق نيوز/ كشفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الخميس، أن صادرات البلاد من الخام خلال الثلث الأول من العام الحالي تجاوزت الأربعة ملايين برميل.

ووفقاً لإحصاءات "سومو" التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مجموع الصادرات النفطية للعراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغت 406 ملايين و62 ألفاً و835 برميلاً، بمعدل بلغ 101 مليون و515 ألفاً و713 برميل شهرياً.

وبينت أن مجموع المصدر من حقول البصرة والوسط عبر الموانئ العراقية بلغ 392 مليوناً و178 ألفاً و537 برميلاً، فيما بلغ مجموع المصدر من حقل القيارة في كركوك ثلاثة ملايين و789 ألفاً و906 براميل.

وأشارت إلى أن الصادرات النفطية من مستودع كركوك الحديث إلى الأردن خلال هذه الفترة بلغت مليوناً و339 ألفاً و410 براميل.

وأوضحت "سومو" أن العائدات المالية من صادرات شهريّ آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين بلغت 14 ملياراً و454 مليوناً و815 ألفاً و947 دولاراً.