صادرات العراق النفطية تتجاوز 106 ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الثلاثاء، أن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر اذار الماضي تجاوزت 106 ملايين برميل.

وبحسب الإحصائية الصادرة من الشركة واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام بلغ 106 ملايين و663 الفاً و211 برميلاً.

كما اشارت الاحصائية الى ان، مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 104 ملايين و 740 الفا و(398) برميلاً.

ووفقا لـ"سومو" فان الكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت مليونا و 613 ألفا، و 84 برميلا، و من حقول كركوك الى الى الاردن 309 آلاف و765 برميلا.