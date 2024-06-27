صادرات العراق النفطية تتجاوز 100 مليون برميل في شهر أيار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر أيار/مايو الماضي، وذلك بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقالت في بيان ،ورد لوكالة شفق نيوز ، ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (104) ملايين، و(130) الفاً، و(292) برميلا.

واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (104) ملايين، و(130) الفا، و(292) برميلا.