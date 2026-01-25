صادرات العراق النفطية تتجاوز 1.2 مليار برميل خلال عام

شفق نيوز- بغداد

بلغت صادرات العراق النفطية خلال عام 2025 أكثر من مليار و200 مليون برميل، وفقاً لإحصاءات أعلنتها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) واطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وأظهرت الإحصاءات، إن مجموع الصادرات النفطية للعراق خلال عام 2025 بلغ ملياراً و243 مليوناً و496 ألفاً و885 برميلاً، بمعدل شهري بلغ 103 ملايين و624 ألفاً و740 برميلاً، وبمعدل يومي قدره 3 ملايين و454 ألف برميل.

وأضافت الإحصاءات أن مجموع الصادرات من حقول البصرة والوسط عبر موانئ البصرة بلغ ملياراً و113 مليوناً و920 ألفاً و778 برميلاً.

وأشارت إلى أن الصادرات من إقليم كوردستان خلال 3 أشهر من العام الماضي بلغت 19 مليوناً و416 ألفاً و124 برميلاً، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة النفطي 7 ملايين و287 ألفاً و628 برميلاً.

وبينت أن الصادرات من مصفى الصمود إلى الأردن بلغت خلال العام الماضي 2 مليون و747 ألفاً و807 براميل.

كما أوضحت تلك الإحصاءات أن العائدات المالية من صادرات النفط خلال 10 أشهر (ابتداءً من آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول) بلغت 69 ملياراً و409 ملايين و862 ألفاً و449 دولار أميركي.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، اليوم الأحد، تحقيق إيرادات تجاوزت 6 مليارات و388 مليون دولار من بيع النفط خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وذكرت الوزارة أن كمية الصادرات بلغت نحو 107.6 ملايين برميل من النفط الخام والمكثفات، منها أكثر من 100.4 ملايين برميل من حقول وسط وجنوب العراق، إضافة إلى نحو 6 ملايين برميل من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وكميات أقل إلى الأردن ومن حقل القيارة.