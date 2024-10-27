صادرات العراق النفطية الى امريكا ترتفع وتتجاوز السعودية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت 5.647 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 640 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.007 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 237 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعه بمقدار 167 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 70 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.719 ملايين برميل يومياً، تلتها كولومبيا بمتوسط 365 ألف برميل يوميا، تلتها فنزويلا بمتوسط 289 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمتوسط 285 ألف برميل يوميا ".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من المكسيك بمعدل 258 ألف برميل يومياً، ومن السعودية كانت بمعدل 150 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 138 الف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 125 الف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 89 ألف برميل يوميا".