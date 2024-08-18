صادرات العراق النفطية الى امريكا ترتفع وتتجاوز السعودية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة الامريكية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5,623 ملايين برميل يوميا ارتفعت بمقدار مليون 425 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.198 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 194 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 51 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 143 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.765 ملايين برميل يومياً ، تلتها المكسيك بمتوسط 714 ألف برميل يوميا، تلتها البرازيل بمتوسط 428 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمتوسط 183 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 137 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من نيجيريا كانت بمعدل 109 آلاف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 71 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل ألفي برميل يوميا".